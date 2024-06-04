Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayapınar köyünde aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından S.S. yanında bulunan av tüfeğiyle B.A. ve oğullarına ateş açtı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan B.A, O.A. ve S.A. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan O.A. sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.