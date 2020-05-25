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GÜNCELLEME - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polise mukavemette bulunan iki kişi salıverildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün 15.30 sıralarında Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camisi civarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin olduğu ihbarı üzerine Çorlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip olay yerine gitti.

Görevli memurlara mukavemet gösteren iki kişi polisleri linçle tehdit etti. Polislere hakaret eden iki zanlı ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Şüphelilerden birinin üzerinde bulunan ve "mandallı sustalı" diye tabir edilen bıçak, kendi rızasıyla teslim alındı.

"Görevli memura mukavemetten" gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Müdahale sırasında aşırı güç kullandıkları iddia edilen görevliler, işten el çektirilerek haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

Öte yandan, olayda polisler tarafından darbedildiklerini öne süren 5 kişi, Çorlu Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

Adliyeye gelen CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer de suç duyurusunda bulunan kişilere destek verdi.

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