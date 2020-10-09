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GÜNCELLEME - Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını

HATAY HABERLERİ  | 09.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

Türkiye topraklarına sıçrayan yangın sınırda hazır bekleyen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı - Yangın, sınırın Suriye tarafında iki ayrı noktada devam ediyor GELİŞMELER EKLENDİ

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında başlayan ve Türkiye'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında yangın başladı.

Türkiye'ye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Türkiye'ye sıçradı. Alevler, sınır hattında bekleyen ekiplerin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, sınırın Suriye tarafında ise 2 noktada devam ediyor.

Bölgeden yükselen alevler, sınır bölgesinden görülüyor.

Yangınların Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

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