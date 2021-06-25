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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

25.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen ve hastanede tedavi gören 11 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

İlçedeki hastanelere çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle başvurdu. Bu kişilerden yoğun bakımda tedavi görenlerden 1'i yaşamını yitirdi. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 3'ü yoğun bakımda 10 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Bu kişilerin verdiği bilgi üzerine ekiplerin Hıdırağa Mahallesi'ndeki sahte içki satıldığı iddia edilen büfede yaptıkları aramada, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri iş yeri sahiplerinden N.U'yu gözaltına aldı. Kaçan K.U da daha sonra polis merkezine teslim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Çorlu

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