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Tekirdağ'da "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

AA AA
19.03.2024 13:51
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Tekirdağ'da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu suçlara karışanlara yönelik Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.U. V.Ç. İ.G. ve S.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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