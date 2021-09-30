GÜNCELLEME - Tırın devrilmesi sonucu kapanan D-565 kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobille çarpışan yem yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle kapanan D-565 kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma açıldı.

Emre Aktaş yönetimindeki 16 VK 665 plakalı hayvan yemi yüklü tır ile Halil Kırbaşlar idaresindeki 10 SK 711 plakalı otomobil, D-565 kara yolunun Susurluk Garaj mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırdaki yemler yola saçıldı, otomobil 50 metre sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, trafik akışı tali yoldan sağlanmaya başlandı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu araçlar kaldırılıp yola dökülen yem temizlendi. Yolda yeniden trafik akışı sağlandı.

Öte yandan, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin Orta Mahalle Beşeylül Caddesi istikametinden Karşıyaka Mahallesi yönüne geçerken kara yolunda seyreden tırla çarpışması ve tırın devrilmesi yer alıyor.



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