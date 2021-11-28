YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. GÜNCELLEME - Tokat'ta Bakan Yanık'ın konvoyundaki trafik kazasında 3 koruma polisi yaralandı

GÜNCELLEME - Tokat'ta Bakan Yanık'ın konvoyundaki trafik kazasında 3 koruma polisi yaralandı

28.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: - "İlk bulgularda ciddi bir şey yok şükürler olsun. Doktorlarımız gerekenleri yapıyor, biz de takip ediyoruz arkadaşlarımızı. Bir kaza da biz atlattık, yağıştan dolayı görüş mesafesi muhtemelen düştü, bizim de kazadan 2 dakika önce bir araç önümüze kırdı, fakat bir şekilde geçtik biz" AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tokat'ta Bakan Yanık'ın konvoyundaki trafik kazasında 3 koruma polisi yaralandı

Tokat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı takip eden konvoydaki otomobilin devrilmesi sonucu biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.

Samsun'daki programlarının ardından Tokat'a geçen Bakan Yanık'ın konvoyundaki 34 HP 2587 plakalı otomobil, Güzeldere köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi.

Kazada biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.

Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tokat Valiliği ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, yaralanan 3 polisten 2'sinin müşahede altında bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yaralıların, gerekli tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"İncelemeler yapılıyor, ilk bulgularda ciddi bir şey yok şükürler olsun. Doktorlarımız gerekenleri yapıyor, biz de takip ediyoruz arkadaşlarımızı. An ve an durumlarıyla ilgili bilgi alıyoruz, yapılması gereken işleri takip ediyoruz, çok geçmiş olsun hepimize. Elhamdülillah Rabbim korudu arkadaşlarımızı. Yaralanan arkadaşlarımız, genç, değerli ve son derece özveriyle çalışan koruma arkadaşlarımız. Bir kaza da biz atlattık, yağıştan dolayı görüş mesafesi muhtemelen düştü, bizim de kazadan 2 dakika önce bir araç önümüze kırdı, fakat bir şekilde geçtik biz. Arkadaşlarımızın önüne de maalesef sollama yapmaya çalışan bir araç çıkmış, yerler de kaygan olduğu için böyle bir kaza meydana gelmiş."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER5 ayda 3 ayrılık5 ayda 3 ayrılık
PARTNERSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdıSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
Tokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldıTokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:27
Öğle
12:27
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:40

Tokat Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazar

Mansızlar Eczanesi
Merkez
Sırma Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Yeni Tekeli Eczanesi
Turhal
Bizim Eczanesi
Zile
Yalçın Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.