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GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan yangında 7 iş yeri zarar gördü

20.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI EKLENDİ

Tokat'ta çıkan yangın, 7 iş yerinde hasara neden oldu.

Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan karşısında bir kuruyemiş dükkanında tüp patlamasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, kuruyemiş dükkanının yanı ve arka tarafında bulunan 7 iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, diğer iş yerlerinde hasar oluştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Eyüpoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybının olmadığını söyledi.

Ana caddeye bakan dükkanda tüp patlamasına bağlı olarak yangın çıktığını belirten Eyüpoğlu, "Alevler yandaki ve arkadaki dükkanlara da sıçradı. Toplamda 7 dükkanda yangın ortaya çıkmıştır. Hamdolsun ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yangınla ilgili söndürme çalışmalarını yaptılar." dedi.

İtfaiye ekipleri, sabah saatlerine kadar sürdürdüğü soğutma çalışmaları sonucunda yangını tamamen söndürdü.

Günün ilk ışıklarıyla belediye ve polis ekipleri hasar tespiti yaparken, iş yeri sahipleri de kalan mallarını kurtarmaya çalıştı.

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