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GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

18.10.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınlarında, Dursun Can yönetimindeki 66 ABG 189 plakalı kamyonet ile Mevlüt Karaca idaresindeki 60 M 2122 plakalı, içinde yolcuların bulunduğu minibüs çarpıştı.

Kazada, Emine Yıldırım ve Mehmet Tekin hayatını kaybetti.

Yaralanan Sibel Seğmen, Zülal Özdemir, Zekiye Seğmen, Seher Özmen, Ahmet Seğmen, Hatice Akdeniz, Münise Akdeniz, Dursun Can, Mehmet Tekin, Yunis Seğmen, Fadime Karaca, Şahittin Turgut ve Muhittin Özdemir, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Niksar ve Reşadiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada minibüstekilerin, Reşadiye ilçesinde kurulan pazara geldikleri, sürücü Dursun Can'ın da ilçedeki bir mahallenin muhtarı olduğu öğrenildi.

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