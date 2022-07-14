GÜNCELLEME - Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası komşusunun tarlasında uyurken bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, komşusunun tarlasında uyurken bulundu.

Değirmenli köyünde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 81 yaşındaki Durmuş Uncu'yu kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri, köyde kayıp adam için arama çalışması başlattı.

Jandarma, AFAD ekipleri ve köylüler, Uncu'yu evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki komşusunun tarlasında uyurken buldu.

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