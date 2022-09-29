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  4. GÜNCELLEME- Trabzon'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi öldü

GÜNCELLEME- Trabzon'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi öldü

29.09.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Trabzon'un Arsin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı 31 ADS 672 plakalı otomobil, ilçenin Yanbolu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Emine Güngörmüş (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerce araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü Mehmet Güngörmüş (30), İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü ve İnayet Ömer Güngörmüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan Güngörmüş ailesinin Hatay'dan Trabzon'a geldikleri öğrenildi.

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