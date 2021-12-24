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  4. GÜNCELLEME- Trabzon'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

GÜNCELLEME- Trabzon'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

24.12.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yakup Karaoğlu idaresindeki 34 BLN 423 plakalı otomobil, buzlanmanın etkili olduğu Zeytinlik mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Eyüp ve Yeter Büyükdurmuş, sağlık ekiplerince Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eyüp Büyükdurmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, eşi Yeter Büyükdurmuş ile Yakup Karaoğlu ise buradaki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine sevk edildi.

Önceki dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen Yeter Büyükdurmuş, çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Yakup Karaoğlu'nun tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

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Trabzon'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıTrabzon'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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