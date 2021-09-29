GÜNCELLEME - Trabzon'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kalkınma Mahallesi Çinili Sokak'ta esnaf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla yaralanan Cem Karaca, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Akşamüstü meydana gelen olayda, bölgede esnaflık yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, zanlılardan biri üzerindeki tabancayla çevreye ateş etmiş, kurşunun isabet ettiği Karaca, silahla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken, kurşun isabet eden çevredeki bazı araçlarda hasar oluşmuştu.
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