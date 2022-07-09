YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. GÜNCELLEME - Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

GÜNCELLEME - Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

09.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALANANLARIN SAYISI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

EDİRNE (AA) - Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 229 vatandaş hastanelere başvurdu.

Edirne ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar belediyelerin kurduğu mezbahalarda ya da evlerinin bahçesinde kurbanını kesti.

Kurbanını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar bıçakla kendilerini yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne tedavi için geldi.

Tedavisi tamamlanan vatandaşlardan Diyar Yıldız, AA muhabirine, kurban eti doğradığı sırada parmağını kestiğini belirterek, "Kurban kesenler dikkat etsinler. İyi bayramlar dilerim." dedi.

Kurban keserken ya da kurban eti doğrarken yararlanan Edirne'de 41, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da 181 olmak üzere 229 vatandaş hastanelere başvurdu.

Yaralananların tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

Trakya'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurduEdirne'de trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu
İstanbul'da dron destekli trafik denetimiİstanbul'da dron destekli trafik denetimi
Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıTokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Edirne Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:41
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:57
Yatsı
22:48
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son evrelere kadar fark edilmiyor: Kör kalabilirsiniz!

Son evrelere kadar fark edilmiyor: Kör kalabilirsiniz!

Dünyanın yarısı bu sorunu yaşıyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun

Dünyanın yarısı bu sorunu yaşıyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.