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GÜNCELLEME - Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ HABERLERİ  | 15.11.2020 11:59 | Son Güncelleme

TUNCELİ VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

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