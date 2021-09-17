GÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan kadın ölü bulundu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de evinden çıktıktan sonra haber alınamayan kadınının cansız bedenine ulaşıldı.

Çiçekli köyüne bağlı Tosuncuk mezrasında yaşayan Selime Uçar (54), sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Uçar'ın uzun süre evine dönmemesi üzerine ailesi durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Uçar, ormanlık alanda ölü bulundu.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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