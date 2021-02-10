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GÜNCELLEME - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2021 Tatbikatı" nefes kesiyor

10.02.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda 1268 personelin katılımıyla düzenlenen "Kış-2021 Tatbikatı"na, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli de katılıyor - Birçok senaryonun uygulandığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler de görev alıyor KESKİN NİŞANCILARIN ATIŞ, TANK BÖLÜKLERİNİN İSE GÖSTERİ TATBİKATI EKLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği son dönemin en kapsamlı kış tatbikatı devam ediyor.

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış-2021 Tatbikatı"na, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli de katılıyor.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, gazetecilere tatbikattan kısa kesitler izletildikten sonra 9. Kolordu Komutanlığında görevli Topçu Albay Şafak Oğuz, tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Tatbikat alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra, burada Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı ve ardından birçok senaryonun planlandığı tatbikata geçildi.

- Gerçek mühimmatların kullandığı tatbikat nefes kesti

Tatbikatta, senaryo gereği İHA'ların tespit ettiği düşman karargahının olduğu bölgeye, Azerbaycan ve Türk Özel Kuvvet Komutanlığı personelinden oluşan karma tim tarafından direkt görev harekatı icra etti.

Helikopterlerle temsili düşman karargahının olduğu bölgeye indirilen bordo bereliler, burada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdikten sonra ATAK helikopterlerle, düşman bölgesi ve köprüsü ateş altına alındı.

Havadan yapılan atışlarla düşman karargahının yok edilmesinin ardından, komandolar bulundukları bölgeyi helikopterin görmesi için kırmızı sis yaktı.

Gerçek mühimmatların kullanıldığı nefes kesen tatbikatın sonunda bordo bereliler, helikopterle bölgeden güvenli şekilde alındı.

Komandoların, komando marşı okumasının ardından TSK'nin mühimmat ve teçhizatları basın mensuplarına tanıtıldı.

Keskin nişancı timlerinin atış yaparak, silahlar hakkında bilgi verdiği tatbikatta, tank bölükleri ise kısa bir gösteri yaptı.

Daha sonra olası kimyasal bir saldırıya karşı dezenfekte görevi yapacak mobil timlerin tanıtıldığı tatbikatta, mobil yemekhane, çamaşırhane ve bulaşıkhaneler gazetecilere gezdirildi.

Tatbikatı, Azerbaycan'dan çok sayıda basın mensubu da yakından takip etti.

- Tatbikatın amaç ve hedefleri

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Bunun yanında birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Taarruz, hava hücum harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.

Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı cinste aracın yanı sıra 218 değişik cins ile çapta silah kullanılıyor.

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