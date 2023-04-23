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Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını yarın tahliye edecek

23.04.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının yarın tahliye edileceğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan Pazar) kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tahliye edilecek vatandaşlarımızın, 22 ila 24 saat sürmesi öngörülen seyahate uygun olarak, rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri, su ve gıda dahil, en fazla 8 kilogramlık el bagajının yanı sıra, pasaport ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların toplanma ve hareket noktaları olarak "1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00), 2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30), 3. Yer: Wad Medeni (Hareket Saati: 7.30)" bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları, Büyükelçiliğimiz Whatsapp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur." denildi.

ÖNCELİK TÜRK VATANDAŞLARININ VE BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİNİN GÜVENLİĞİ

Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana en temel önceliğin Türk vatandaşlarının ve Büyükelçilik personelinin güvenliği ve acil yardım taleplerinin karşılanması olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkeden ayrılarak yurda dönüşlerinin sağlanması hususu başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız tarafından Sudanlı muhataplarıyla temaslarında ve bazı üçüncü ülkelerle yapılan görüşmelerde gündeme getirilmiş, gerekli hazırlıklar Hartum Büyükelçiliğimizce ve Bakanlığımızca eş güdüm içinde yürütülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bu konuda yardım talep eden üçüncü ülke vatandaşlarının da planlamalara dahil edildiği kaydedilen açıklamada, yurda dönüş talep eden Türk vatandaşları için gerekli yönlendirmelerin, Büyükelçilik ile Bakanlığın sosyal medya hesapları ve bugüne kadar kayıt yaptıran vatandaşların irtibat bilgileri kanalıyla yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sudan tahliye

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