GÜNCELLEME - Tuzla'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 2 bin 500 metrekare alana kurulu mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye grubu Tuzla OSB'ye sevk edildi.

Mobilya fabrikasının cila bölümünde çıkan ve depo kısmına da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

