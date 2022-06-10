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GÜNCELLEME - Uşak'ta 5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı

10.06.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Uşak'ta aracıyla 5 kişiye çarparak yaralanmalarına neden olan ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Uşak-İzmir kara yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında İ.K. yönetimindeki 16 YZ 350 plakalı otomobil, gece yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.C.C. (22), N.G. (21), K.A. (21), B.E. (21) ve E.K'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yoluna devam eden sürücü, yaklaşık 700 metre ileride otomobilini park ettiği sokakta polis ekiplerince gözaltına alındı.

İ.K'nin, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan kazada yaralanan gençlerin, üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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