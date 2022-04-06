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GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.04.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu yaklaşık 4 hektar alan hasar gördü.

Düzlüce Köyü Kaklık mevkisi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 1 tanker ve 1 iş makinesi ile Banaz İtfaiyesine bağlı çok sayıda ekip, yangına müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, bölgede rüzgarın etkili olması nedeniyle soğutma çalışmalarının gece de süreceği belirtildi.

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