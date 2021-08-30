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GÜNCELLEME - Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

30.08.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Uşak'ta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kişi mahkemece tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan Yaşar A. (36) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, kocası Yaşar A'yı bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. mahkemece tutuklandı.

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