YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

04.08.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'ndeki bir tekstil deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın aynı binanın içinde bulunan makinelerin de bulunduğu üretim bölümüne sıçradı. Tüm binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın nedeniyle depo ve üretim bölümü kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandıUşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Uşak Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:18
Yatsı
21:48

Uşak Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Akdağ Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.