GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları minibüsü kent girişinde durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan minibüsteki 3 kişi, kovalamaca sonucu Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.

Minibüste yapılan aramada 1490 uyuşturucu hap ile 4 bin 858 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin liraya da el konuldu.

Minibüsteki biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ve B.G. hakimlikçe tutuklandı, kadın şüpheli C.G. serbest bırakıldı.

