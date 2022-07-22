GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları minibüsü kent girişinde durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan minibüsteki 3 kişi, kovalamaca sonucu Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.
Minibüste yapılan aramada 1490 uyuşturucu hap ile 4 bin 858 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin liraya da el konuldu.
Minibüsteki biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ve B.G. hakimlikçe tutuklandı, kadın şüpheli C.G. serbest bırakıldı.
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