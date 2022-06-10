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GÜNCELLEME - Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı gözaltına alındı

10.06.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C. tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışmalarda, şüphelinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan Burak M. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

- Savcılık karara itiraz etti, mahkeme yakalama kararı çıkardı

Şüpheli Burak M'nin serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti.

İtiraz yazısında, zanlının suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek, atış yapılan mesafenin yakın olduğu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.

Tutuklama talebinin şüphelinin sevk edildiği hakimlik tarafından reddedildiği belirtilen savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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