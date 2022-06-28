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GÜNCELLEME - Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

28.06.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HASTANENİN BASIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Cüneyt Arkın'ın vefatına ilişkin Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının kalbinin durması nedeniyle hastaneye geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."​​​​​​​

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

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Cüneyt Arkın

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