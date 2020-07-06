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GÜNCELLEME - Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 06.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Ekiplerce 2 kişinin daha cesedi bulundu - Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı, 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cesedi bulundu.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için jandarma, JAK, emniyet, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de dahil olduğu çalışmalarda 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı taranıyor. Diğer ekipler de havadan, karadan ve göl yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Van Gölü'nün tamamında yapılan arama çalışmalarında ROW cihazlarıyla 200 metre derinliğe kadar inen ekipler, dünden bu yana 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Şu ana kadar 11 kişinin cesedi bulundu ancak tekneye dair ize rastlanmadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle suyun bulanık olmasının arama çalışmalarını olumsuz etkilediği, cihazların net görüntü alamadığı bildirildi.

- 5 kişi tutuklandı, 17 şüpheli aranıyor

Valilikten yapılan açıklamada, gölün Tatvan kesiminde su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 kişinin cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Şu ana kadar 11 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrolle 7 zanlı serbest bırakıldı.

3 şüphelinin gözaltı sürecinin devam ettiği olayla ilgili 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

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