GÜNCELLEME - Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cesedi bulundu.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için jandarma, JAK, emniyet, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de dahil olduğu çalışmalarda 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı taranıyor. Diğer ekipler de havadan, karadan ve göl yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Van Gölü'nün tamamında yapılan arama çalışmalarında ROW cihazlarıyla 200 metre derinliğe kadar inen ekipler, dünden bu yana 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Şu ana kadar 11 kişinin cesedi bulundu ancak tekneye dair ize rastlanmadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle suyun bulanık olmasının arama çalışmalarını olumsuz etkilediği, cihazların net görüntü alamadığı bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, gölün Tatvan kesiminde su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 kişinin cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.