YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. GÜNCELLEME - Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

GÜNCELLEME - Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

30.09.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 10 şüpheli tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 7 şüpheli de serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Van merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Van'ın Muradiye ilçesi merkezli Tekirdağ, Bilecik ve Kütahya illerinde "tefecilik" operasyonu düzenledi.

Ekiplerce 27 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Van'da 13, Tekirdağ'da 2, Bilecik'te 1 ve Kütahya'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 70 dolu çek ve senet, 49 alacak verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca, 317 fişek ve 115 para alışverişine ait not kağıdı ele geçirildi.

- 10 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Eylül'de 17 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı açılamada, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 29 milyon lira para döngüsünün olduğu belirtildi.

Açıklamada, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'unun tutuklandığı, 4'ünün adli kontrol şartıyla 3'ünün de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildiVan merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladıAydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladı
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Anahtar Kelimeler:
Van jandarma

Van Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:33
Sabah
05:54
Öğle
12:02
İkindi
15:22
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Van Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Cuma

Defne Eczanesi
Ipekyolu
Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Asya Eczanesi
Tusba
Çınarlı Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.