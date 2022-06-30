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  4. GÜNCELLEME - Yalova merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

GÜNCELLEME - Yalova merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

30.06.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından otomobilleri ve araç parçalarını usulsüz yöntemlerle getirerek sattıkları iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların 3'ü tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen otomobil ile parçalarını internet sitesi üzerinden ve elden sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların Bulgaristan'dan temin ettikleri araçların tescilini anlaştıkları yaşlı kişiler üzerine yaptırdıkları, onlarla araçları gümrükten yurda soktuktan sonra bu kişileri araçsız olarak ülkelerine geri gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, Türkiye'ye soktukları araçların şase numaralarını, aynı marka renk ve modelde trafikten çekme belgesi bulunan başka araçların şase numaraları ile değiştirdiği bilgisine de ulaşıldı.

Ayrıca bu kişilerin bazı araçlara kazalı, hasarlı parçalar takarak yurt dışına çıkardığı, bunların yerine orijinal parçalar takıp yeniden Türkiye'ye getirdikleri belirlendi.

Yalova, İstanbul ve Bursa'da 50 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ülkeye kaçak olarak girişi yapıldıktan sonra trafikten çekilen aynı marka ve model bir aracın şase numaraları montajlanan otomobil, yurt dışına hasarlı parçalarla çıkarılarak bu parçaların yerine orijinal parça takılması suretiyle Türkiye'ye giriş yapmak için kullanılan 3 otomobil ele geçirildi.

Bunların yanı sıra yurda kaçak yollarla getirilen bir araç motoru ile kaput, kapı, çamurluk, araç göğsü, torpido, direksiyon, koltuk, gösterge paneli gibi 50 parça, 8 cep telefonu ve SIM kart, 2 hard disk bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarının piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.Ü, H.Ç, H.Y. ve R.Ü. savcılıktan salıverilirken A.U, A.Ü. ve H.İ. hakimlikçe tutuklandı, A.E.Ç ile E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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