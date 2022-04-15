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GÜNCELLEME - Yazar Ergün Poyraz'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden 5'i tutuklandı

15.04.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Poyraz'ın, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmesinin ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.A, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.B, Z.B, S.B, R.B. ve V.Ç. tutuklandı.

Bu arada Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yazar Ergün Poyraz ise taburcu edildi.

- Olay

Yazar Ergün Poyraz, 11 Nisan'da Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, polis olaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden kardeş olan T.B. ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi olduğu belirtilmişti.

Poyraz, tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine yapılan saldırının arkasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in olduğunu ileri sürmüş, Günel ise Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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