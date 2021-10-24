YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. GÜNCELLEME - Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

24.10.2021 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI BİLGİSİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde, C.U. (55) yönetimindeki 10 AGD 046 plakalı tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü C.U, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Hayri Turoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65-70 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.

Salçaların yola yarım metre yüksekliğinde saçıldığını belirten Turoğlu, "Birçok araç çarpışmış, ben durdum ama arkamdan gelen tır bana çarptı. Aracım pert oldu, sonra aşağı inip vatandaşlara yardım ettik. Kazaya neden olan tır kaçmayıp dursaydı, yukarıya gelip yolu kesse bu facia olmazdı. Şimdi güvenlik güçlerince gözaltına alınmış." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
Balıkesir'de 15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davanın duruşması görüldüBalıkesir'de 15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davanın duruşması görüldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Ekim Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
12:58
İkindi
15:56
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Ekim Pazar

Çetinel Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Ülkar Eczanesi
Bandirma
Yıldız Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.