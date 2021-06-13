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GÜNCELLEME - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi tutuklandı

13.06.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Trabzon'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şüpheli ve azmettiricisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı H.A. (28) ile azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan H.A. ve T.K. Trabzon Adalet Sarayı'na getirildi.

Zanlılar, cumhuriyet savcılığınca alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı gelen Başkan Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti. Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen T.K, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı.

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GÜNCELLEME 3 - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındıGÜNCELLEME 3 - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı
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Trabzon silahlı saldırı

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