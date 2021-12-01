YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

01.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadının 2 yaşındaki diğer çocuğu koruma altına alındı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evde araştırma yaptı.

F.B'nin 2 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunduğu öğrenildi.

- Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, F.B'nin diğer çocuğunun ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezine (ÇODEM) gönderildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Sedalin Eczanesi
Merkez
Karslıoğlu Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Murat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.