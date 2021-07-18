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GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

18.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi UZMAN ÇAVUŞ'UN HAYATINI KAYBETMESİ VE NİŞANLISININ CENAZESİNİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

Yozgat'ta bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Muş'ta görevli uzman çavuş Hacı Y. (30) izine geldiği Yozgat'ta düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı nişanlısı Aysel Y. (29 ) ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu.

Çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Y. tabancası ile nişanlısına ateş edip, ardından intihar etti.

Aysel Y, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Hacı Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesinden alınan Aysel Y'nin cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi.

Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Yozgat'ta özel bir dershanede coğrafya öğretmenliği yapan Aysel Y'in ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum." yazdığı görüldü.

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cinayet Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
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Sabah
05:20
Öğle
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İkindi
16:47
Akşam
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Akdagmadeni
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Aydincik
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