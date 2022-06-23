GÜNCELLEME - Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı

ANKARA/EDİRNE (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığı belirtilerek "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan 10 kişi arasında terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen'in yanı sıra ihraç hakim M.A, ihraç öğretmen D.M, PKK terör örgütü üyesi M.B. ile A.A, S.G, S.İ, F.S, M.A, B.K. gözaltına alındı.

Sümeyye Gülen'in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.​​​​​​​

