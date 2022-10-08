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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheliye adli kontrol

08.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına, adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mevlit Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen program sırasında camiye ayakkabılarıyla giren Ö.D'nin cemaate hakaret ettiği belirtildi.

Olay sonrası Ö.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, inceleme sonucu şüphelinin Samsun ve İstanbul'da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Zonguldak cami hakaret cemaat

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