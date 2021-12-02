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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta halatın çarpması sonucu denize düşen Azerbaycanlı gemi personelinin cesedi bulundu

02.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gemide çalıştığı sırada halatın çarpması sonucu denize düşerek kaybolan Azerbaycanlı personelin cesedine ulaşıldı.

Ereğli Bozhane Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı "Ünzile Ana" isimli kuru yük gemisinde kopan halatı onarmaya çalışan Anar Oruçoğlu'nun (22) başka bir halatın çarpması sonucu denize düşmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki dalgıç personel ile Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla yapılan ve dün akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Dalgıçlar Oruçoğlu'nun düştüğü alanın çevresinde, iki botta görevlendirilen personel de sahil şeridinde arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Sahildeki vatandaşların kıyıya yakın bölgede bir cisim gördüklerini bildirmesi üzerine inceleme yapan ekipler, görülen parçanın odun olduğunu tespit etti.

Aramalarını sürdüren dalgıçlar, Oruçoğlu'nun cesedine denize düştüğü yerin dibinde ulaştı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oruçoğlu'nun cenazesi, morga kaldırıldı.

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