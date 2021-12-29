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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta iki doktoru darbetmekle suçlanan şüpheli tutuklandı

29.12.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta iki doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını, mahkemece tutuklandı.

Hastasının ameliyata erken alınmadığı gerekçesiyle görevli Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı'yı darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- "İnşallah bundan sonra bu tip olaylar hiç meydana gelmez"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gazetecilere, hiçbir zaman istemeyecekleri bir olaya şahit olduklarını ve bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Olayın, doktorların görevleri başındayken olduğunu dile getiren Çufalı, "Bu şahsın nesi var, bilmiyorum. İş adli boyuta taşındığı için bir şey söylemek istemiyorum. Hocalarımız olayın hemen peşinden işlerine döndüler. Bir hocamız da ameliyata girecekti, ara vermişti, tekrar ameliyatına döndü. Hocalarımız hastaları ve yakınları tarafından sevilen, başarılı ameliyatlara imza atan hocalarımızdır." diye konuştu.

Çufalı, bu olaylarla gündeme gelmek istemediklerini aktararak, "Başarılarımızla gündeme gelmeye çalışıyoruz. Ama insanın bulunduğu yerde her şey var. İnşallah bundan sonra bu tip olaylar hiç meydana gelmez. Buna benzeyen başka olaylar da olursa kanun, mevzuat her zaman peşlerinde. Adli süreç devam ediyor. Bu olayların son bulmasını istiyoruz, sağlık personelimiz bizim gözbebeğimizdir." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Özcan Pişkin de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hocaların işlerine özverili şekilde bağlı olduğunu ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ise adli sürecin devam ettiğini belirterek, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istediklerini kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

- Zonguldak Barosundan açıklama

Barodan yapılan açıklamada, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sağlık emekçilerine yapılan saldırıyı kabul etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Salgın döneminde sağlık emekçilerinin hayatlarını hiçe sayarak görevlerini yaptıkları aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sağlık emekçilerinin kamusal görevlerini yerine getirirken uğradıkları şiddetin etkin bir şekilde önlenmesi için gerekli her türlü yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini bir kez daha kesin bir şekilde tekrarlıyoruz. Baro olarak her platformda sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Yapılan bu ve benzer saldırıları şiddetle kınıyoruz. Yapılan saldırının takipçisi olacağımızı ve saldırıyı yapanların gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalması için her türlü hukuki mücadeleyi vereceğiz."

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