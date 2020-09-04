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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta iki kişinin öldürülüp toprağa gömülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.09.2020 18:40 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta iki kişinin öldürülüp toprağa gömülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki kişinin öldürüldükten sonra toprağa gömülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nebioğlu beldesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Salim ve Soner Çatma'nın öldürülmesine ilişkin jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma devam ediyor.

Cinayetleri işlediği öne sürülen firari Serkan A. ve babası İsmail A. ile kaçmalarına yardım eden Erkan Ö, teknik ve fiziki takip sonucu jandarma ekiplerince Alaplı ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Şüphelilerin yeni bir cinayet işlemek için Çaycuma ilçesine geleceği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldığı ve bu kapsamda Alaplı ilçe girişinde yol uygulaması sırasında yakalandığı öğrenildi.

- Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne çalışmak için giden ve kendisinden haber alınamayan Salim Çatma'nın ailesi savcılığa kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ekipler, Çatma'nın, Serkan A'nın evinin inşaatında çalıştığını belirlemişti.

Bunun üzerine şüpheli Serkan A, İsmail A. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde arama yapılmış, cinayete ilişkin emarelere rastlanmıştı. Salim Çatma ve kuzeni Soner Çatma'nın ateşli silahla öldürüldüğü ve cesetlerin traktörle ormanlık alana götürülerek gömüldüğü tespit edilmişti.

Cesetlerin gömüldüğü bölgede 22 Temmuz'da iz takip ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada bulunan iki cesedin Salim ve Soner Çatma'ya ait olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Müge Eczanesi
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Gülden Eczanesi
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Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
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