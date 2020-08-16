GÜNCELLEME - Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip ve bir firmaya ait römorkör ile AFAD ve jandarma personeli, koya ulaşmak için çalışma yürüttü.

Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan 2 çocuk ile onları kurtarmaya çalışan 6 kişinin sığındıkları koydan kurtarılması için yürütülen ve gece saatlerinde ara verilen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Yaşadıklarını anlatan Kahraman, "Sürüklendiğimizi görenlerden Okan ağabey bizi arkadaki kumsala doğru itti. Daha sonra arkadan başkaları geldi. Koya sığındık ve orada kaldık. Soğuktu biraz ve ateş yaktılar. Sahil Güvenlik geldi ve bizi kurtardı. AFAD bize battaniye ve yemek ulaştırdı. Daha sonra uyuduk. Uyanınca bota bindik. Okan ağabey ve yanındakilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milat Babalık (9) da kıyıya çıkınca geceyi uyuyarak ve konuşarak geçirdiklerini ifade etti.

Kendilerini kurtaranlara teşekkür eden Babalık, şunları söyledi:

"Bize çok yardımcı oldular. İlk önce biraz korktuk ama kıyıya çıkınca hiçbir şey kalmadı. Gece uyuduk ve konuştuk. İlk önce bot geldi, o bizi kurtaramadı. Sahil güvenlik ve helikopter geldi. Bizi kurtaramadı. Dalgaların azalmasını ve sabah olmasını bekledik. Gece üşüdük, battaniyelerle ısındık. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir anı oldu."

Baba Murat Babalık ise endişeli bekleyişin sona erdiğini, çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladıklarını dile getirdi.