YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.07.2020 19:07 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden madencinin cenazesi Ereğli ilçesinde toprağa verildi - Cenaze törenine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı İŞÇİNİN CENAZE TÖRENİ İLE ATALAY'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağının eksi 500 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle tavandan taş düşmesi sonucu maden işçisi Yunus Oku (25) yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Oku, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Oku'nun cenazesi, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Belen Mahallesi'ne getirildi.

Burada madenci için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, helallik alındı.

Daha sonra İsmet İnönü İlköğretim Okulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Oku'nun cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Oku'nun yakınlarının yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Bu arada Oku'nun, noter huzurunda çekilen kurayla geçen yıl iş başı yaptığı öğrenildi.

- "Gönül ister bu son olsun"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, cenaze töreninin ardından gazetecilere, hiçbir iş kazasının yaşanmaması dileğinde bulunarak, kurallı olarak çalışılan iş yerlerinde iş kazalarının çok az olduğunu aktardı.

Atalay, "İçinde bulunduğumuz bölgede de zaman zaman kaçak maden ocaklarında, kapalı ocakları açıyorlar. Kaçak ocağı açıp çalıştırmak, 'ha silahla birini vurmak, ha içeride bir insanı öldürmek' diye daha önceden ifade ettim. Aynı ifadeyi kullanmaya devam ediyorum. Gönül ister bu son olsun." diye konuştu.

- Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalara değinen Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 45 gündür kıdem tazminatıyla uğraşıyoruz, onla yatıp kalkıyoruz. Hem müzakere hem de mücadeleyi beraber sürdürdük. Kıdem tazminatı her zaman dediğimiz gibi kızımızın çeyiz ,oğlumuzun düğün parası. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu haklı serzenişimizi bugün ifade etmesi bizim için de mutluluk verici. İnşallah kıdem tazminatıyla çalışanlarla ilgili olumsuz bir çalışma getirmezler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleye el atması bizim arkadaşlarımızın içine su serpmiştir. İnşallah bu konu bir daha ülke gündemine gelmez."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik"

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik"

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:27
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:31
Yatsı
22:17

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

İdil Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.