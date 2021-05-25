GÜNCELLEME - Zonguldak'ta otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Zonguldak'ta, otomobilde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 2 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Birlik Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobile ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan otomobildeki Ferdi Gebedek (36) ve Sercan K. (36), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Sercan K. hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Ferdi Gebedek'in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.K. ise gözaltına alındı.

Öte yandan Sercan K. ile kuzen olan A.K'nin, olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evinde eşine de ateş ettiği, ancak kurşunların isabet etmediği öğrenildi.

