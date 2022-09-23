Güncellenen Kaspersky iş ortağı programı, daha fazla MSP avantajıyla geliyor

İSTANBUL (AA) - Yenilenen Kaspersky United ortak programı, artık revize edilen indirim sistemi, genişletilmiş eğitim kursları ve yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP) için daha fazla ödül seçeneğiyle geliyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, salgın ve sonrası dönem, kanal satışlarının büyümesini teşvik etti ve bulut, güvenlik ve yönetilen hizmetlerde müşteri taleplerini artırdı.

Küresel MSP anketi, beş hizmet sağlayıcıdan dördünün (yüzde 81) 2019'dan bu yana müşteri tabanında artış bildirdiğini gösteriyor. Yeni görevler ve pazardaki artan rekabet gücü eşliğinde satıcılardan gelen destek, iş ortaklarının işlerinin sürekliliği için ihtiyaç duyduğu en önemli unsur haline geliyor.

Bu bağlamda Kaspersky, iş ortağı programında önemli iyileştirmeler sunmaya devam ediyor. Mevcut güncellemede parasal avantajlar bayinin kendi hedefleriyle daha uyumlu hale getirildi.

Artık Kaspersky fiyat listesine dahil olan daha fazla ürün, hizmet ve premium destek için parasal ödüller kazanılabiliyor. Bu, BT sağlayıcılarının çeşitli teklifleri satarak daha fazla kazanmasını sağlıyor. İş ortakları ayrıca Silver statüsünden itibaren indirimler kazanabiliyor ve sıradaki Gold ve Platinum seviyelerine geçerken artan oranlardan faydalanabiliyor.

Bu oran ayrıca satılan ürünün hangi çözüme ait olduğuna bağlı olarak değişiyor. İlk ödül Kaspersky Security Foundations için sunuluyor. Kaspersky Optimum Security ile artıyor ve Kaspersky Expert Security çözümünde zirveye ulaşıyor. Program tek bir satış hedefine de izin veriyor. Böylece iş ortakları önceliklerinde daha esnek olabiliyor ve herhangi bir ürün karışımını satabiliyor. Bunların hepsi tek bir hedef kapsamında değerlendiriliyor.

Eğitime dair güncellemeler, BT sağlayıcılarının Kaspersky portföyünde ve yeni ürünlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarına, devreye almalarına ve yüksek profilli müşteri desteği sağlamalarına yardımcı oluyor. Bunlar statü yükseltmeyi basitleştiren MSP'ler için yenilenen alıştırma programının yanı sıra Kaspersky Managed Detection and Response, Kaspersky Secure Remote Workspace gibi yeni kapsamlı ürün kurslarını da içeriyor. Satış öncesi ve teknik destek uzmanları için Kaspersky Industrial CyberSecurity ve Kaspersky EDR Optimum uygulamalı laboratuvarlara sahip teknik kurslar, artık yetkili eğitim merkezleri aracılığıyla sunuluyor. Orta Doğu ve Afrika'da halihazırda açılan iki yeni merkez ve 2022'nin sonuna kadar APAC, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'da açılması planlanan uzmanlaşmış teknik eğitim merkezleri eşliğinde, söz konusu eğitim merkezlerinin sayısının küresel ölçekte artması planlanıyor.

Kaspersky United ayrıca MSP programına dahil olan ürünler için indirim oranlarında artış sağlayarak yönetilen hizmet sağlayıcılarına güç veriyor. Sunulan teklifler arasında Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Endpoint Detection and Response, Kaspersky Managed Detection and Response hizmeti, Kaspersky Industrial CyberSecurity ve çok daha fazlası yer alıyor.

MSP'lerin kayıtlı statüden gümüş, altın ve platin statüsüne daha hızlı geçmesine ve her seviyede daha fazla ayrıcalık elde etmesine yardımcı olmak adına Kaspersky, MSP abonelik satışları için 5x çarpanını tanıttı. Bu, iş ortağının abonelik satışlarının bir sonraki statü değerlendirmesinde beşle çarpılacağı anlamına geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kanal Başkanı Ivan Tolok, "Bu güncellemeyle maddi faydayı mümkün olduğunca basit hale getirmeye çalıştık. İş ortaklarımız önceliklerine göre satış yapar. Biz onu sayarız. Ödüller, mevcut iş ortaklarını satış odaklarını genişletmeye ve Optimum ve Uzman Güvenlik portföy ürünleri de dahil olmak üzere kurumsal pazara daha fazla odaklanamaya teşvik etmelidir. Yeni sunduğumuz avantajlar, stratejik kanal geliştirme önceliklerimizle uyumlu MSP'lerin yanı sıra yeni iş ortaklarımız açısından da son derece çekici hale geldi. Kanala yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz ve Kaspersky'nin iş geliştirme sürecinde iş ortaklarımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

