YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Günde 100 gram yense bile şifa oluyor! Köftesi de yapılıyor tatlısı da...

Günde 100 gram yense bile şifa oluyor! Köftesi de yapılıyor tatlısı da...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.12.2020 07:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Günde 100 gram yense bile şifa oluyor! Köftesi de yapılıyor tatlısı da...

Kış sebzelerinden olan bal kabağı, bağışıklık sistemini koruyup güçlendiren en önemli besinlerden. Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, bal kabağının sağlığa olan etkilerini anlattı ve birbirinden enfes bal kabaklı yemek önerilerinde bulundu.

Uzmanlar, koronavirüse karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, özellikle bu dönemde sık sık bal kabağı tüketimini öneriyor.

GÜNDE 100 GRAM BİLE YETİYOR

bagisiklik-sisteminin-guclendirilmesi-icin-bal-kabagi-tuketmek-gerek_8032_dhaphoto3

Özellikle koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için bal kabağının sofralardan eksik olmamasını öneren Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, "Bal kabağı, A vitamin bakımından çok değerli bir besin. Günde 100 gram bile yense günlük alınması gereken vitamini karşılıyor. Özellikle pandemi sürecinde bal kabağının sofralardan eksik olmaması gerekiyor. Ayrıca göz sağlığı, deri sağlığı ve üreme sağlığı için de bal kabağı oldukça faydalıdır. Ayrıca lifi çok kuvvetli olduğu için kabızlık problemi yaşayanlar bolca tüketmelidir" dedi.

'ÇİNKO VE E VİTAMİNİ AÇISINDAN OLDUKÇA DEĞERLİ'

Bal kabağını hem yemek olarak hem de atıştırmalık olarak tüketilebileceğini söyleyen Zünbülcan, "Kişiler, bal kabağını ince ince doğrayarak fırına atarak atıştırmalık olarak tüketebilirler. Soğan ve patatesle pişirerek, yemeğini yapabilirler. Direkt rendeleyerek, yoğurdun içerisine koyarak tüketebilirler. Lifli kısımlarını atmayıp, peynirle karıştırarak içerisine de siyez unu koyarak köftesini yapabilirler. Çorbasını yapıp, tüketebilirler. Bal kabağının çekirdeği de çinko ve E vitamini açısından oldukça değerli. Çekirdeğinin de tüketilmesini öneriyoruz" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Lokum kıvamında ciğer için kızartma yağını saklayınLokum kıvamında ciğer için kızartma yağını saklayın
Mutluluğun formülü: Ev yapımı pizza tarifleriMutluluğun formülü: Ev yapımı pizza tarifleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anne olmuştu! Paylaşımına beğeni yağdı

Anne olmuştu! Paylaşımına beğeni yağdı

Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...

Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Asla tarihi geçmiyor! 10 yıl sonra bile...

Asla tarihi geçmiyor! 10 yıl sonra bile...

Puf puf kabarıyor, tel tel ayrılıyor! Bu sırrı tüm böreklerde kullanabilirsiniz

Puf puf kabarıyor, tel tel ayrılıyor! Bu sırrı tüm böreklerde kullanabilirsiniz

Bu lezzet anlatılmaz yaşanır: Tahinli çıtır rulo yapımı

Bu lezzet anlatılmaz yaşanır: Tahinli çıtır rulo yapımı

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Birçok kişi yanlış yapıyor! Pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken 4 gıda

Pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken 4 gıda

Beyaz baklava, pirinç mantısı, incir dondurma tatlısı: Bartın mutfağının tescilli yemekleri tanıtıldı

Beyaz baklava, pirinç mantısı, incir dondurma tatlısı: Bartın mutfağının tescilli yemekleri tanıtıldı

Ciğer pişirmenin püf noktaları: Lokum gibi bir ciğer için bu kuralı atlamayın!

Lokum kıvamında ciğer için kızartma yağını saklayın

Lahana turşusu suyu mucizesi: Turşu suyuyla gargara yaparsanız...

Turşu suyuyla gargara yaparsanız...

Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...

Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...

Kararan karnabahar yenir mi? Eğer lekelendiyse...

Kararan karnabahar yenir mi? Eğer lekelendiyse...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.