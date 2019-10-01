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Günde 2 bardak kahve içmek bakın neye iyi geliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel, mis kokulu içeceğin sağlığımıza kattığı faydalardan bahsedeceğiz. Üstelik kahvenin bu etkileri, araştırmacılar tarafından onaylanmış durumda.

Günde 2 bardak kahve içmek bakın neye iyi geliyor

Kahve severlerin kalbini bir kez daha çalmaya geldik. Kahve, bu sefer tadının yanı sıra faydalarıyla etkiliyor. Araştırmacılara göre günde 2 fincan kahve içmek, ömrünüzü iki yıla kadar uzatabilir.

Avrupa Epidemiyoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırma, kahve içmenin yararları ile ilgili analiz gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, 3,852,651 denek ve 450,256 ölüm sebebi içeren 40 araştırmaya bakarak kahve içmenin, tüm nedenlere bağlı ölümlerle ters bir ilişkisi olduğunu ortaya koydular.

Artan yaşam beklentisine ek olarak kahve içmek; kanser, kalp damar hastalıkları, diyabet veya solunum yolu hastalıklarının gelişme riskini azaltıyor.

Kahvenin düzenli olarak tüketildiğinde prostat kanserinin büyümesini yavaşlattığı, alzheimer veya parkinson hastalığının gelişme riskini düşürdüğü de belirtiliyor.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırma Enstitüsü'nün araştırma direktörü Astrid Nehlig, Sunday Times’a konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hesaplanması zor, ancak benim düşüncem kahve içmenin hayatınıza birkaç yıl daha kattığı ve odaklanmayı artırdığı yönünde."

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