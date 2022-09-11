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GÜNDEM / 11 EYLÜL 2022

11.09.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Gökdere Meydanı'nda miting yapacak.

(Bursa/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsveç’te genel ve yerel seçimler için halk sandık başına gidecek.

(Stockholm) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası'na grekoromen stilde mücadelelerle devam edilecek. 63 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Murat Fırat, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak. 55 (Ekrem Öztürk), 72 (Selçuk Can), 77 (Yunus Emre Başar) ve 87 kilolarda (Ali Cengiz) finaller yapılacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesine Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor, Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa-Galatasaray ve Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Sivas/17.00/Hatay/İstanbul/Kayseri/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK-Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor, Eyüpspor-Adanaspor ve Altay-Bodrumspor maçları yapılacak.

(Manisa/Rize/16.30/İstanbul/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları tamamlanacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak ve ilk haftanın 4 maçı yapılacak. (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayak yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek.

(Monza/16.00) (Fotoğraflı)

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