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GÜNDEM / 29 Ağustos 2022

29.08.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Zafer Meydanı'nda Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kütahya/14.30/Afyonkarahisar/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Başakşehir teşkilat toplantısına katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tulu Porselen Fabrikası Açılış Töreni'ne, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir YHT Üst Yapı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kütahya/14.00/Afyonkarahisar/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret ve haziran ayı katı yakıtlar istatistikleri ile ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya’da düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılacak.

(Bled) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya’da E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/22.15) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/19.15/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Takımının sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması Nef Stadı'nda imzalanacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın başında Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Tuzlaspor maçıyla sona erecek.

(Sakarya/21.00) (Fotoğraflı)

6- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başlayacak. (Fotoğraflı)

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