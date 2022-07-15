GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2022

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek anma programına katılacak. TBMM'de "15 Temmuz Paneli" gerçekleştirilecek ve "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açılacak.

(TBMM/14.00/10.30/12.00)

- Şentop, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenaze törenine katılacak.

(İskeçe- Yunanistan)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakacak, Millet Camisi’nde cuma namazı ve hatim duasına iştirak edecek, TBMM 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakılması törenine katılacak.

(Ankara/12.00/13.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenecek anma programlarına katılacak.

(Ankara/09.00/10.00/20.30)

2-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü törenlerine katılacak.

(İstanbul/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne ve İstanbul Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00-İstanbul/17.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı ve Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle giydirilen ve Ankara'dan yola çıkan "Türkiye Aşkına" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Söğütlüçeşme Tren Garı'na gelecek.

(İstanbul)

2- İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ziyaret edilecek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 251 Hatim Programı düzenlenecek.

(İstanbul/10.00/12.30)

3- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu, 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek. Startı Ankara'dan verilecek olan koşu, Ankara Millet Bahçesi'nde yapılacak.

(10.00)

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, ABD'de başlayacak. Organizasyonun ilk gününde kadınlar 20 kilometre yürüyüşte milli sporcu Meryem Bekmez mücadele edecek.

(Oregon/23.10)

2- Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Almanya'nın Mainz 05 takımıyla Kufstein Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Kufstein/19.00)

3- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.

(Graz/Kranj)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu eleme turu ve grup kura çekimleri, Almanya'da yapılacak.

(Münih/12.00)

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