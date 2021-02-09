GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2021

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valiliği, Belediye ve Karşıyaka Spor Salonu'nu ziyaret edecek. Bakan Kasapoğlu, AK Parti İl Gençlik Kongresi'ne katılacak, Haserek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(İstanbul/14.00)

4- Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" bağış kampanyası kapsamında hazırlanan "Büyük Beşiktaş’ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster" temalı dijital projenin tanıtımı Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve futbolcuların katılacağı basın toplantısıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

5- Beşiktaş Aygaz, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımıyla karşılaşacak.

(Magdeburg/22.45)

6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

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