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  4. Gündemden düşmüyor! Zeynep Bastık'ın beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu

Gündemden düşmüyor! Zeynep Bastık'ın beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu

06.08.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya pozlarıyla gündemde. Tuvalet pozuyla adından söz ettiren Bastık bu sefer de beline kadar uzanan yırtmacıyla olay oldu.

Zeynep Bastık, menajer Tolga Akış ile evlenip bir yıl sonra da anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Boşanma haberini kucak pozuyla veren Bastık Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığı haberini de benzer bir pozla duyurmuştu.

Ali Can Ayyıldız ile tatilde olan Bastık son dönemde pozlarıyla adından söz ettiriyor. Genelde iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz günlerde klozette poz verince tepki görmüştü.

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Eleştirileri umursamayan genç şarkıcı yine iddialı bir seçim yaptı. Beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle çömelerek poz veren Bastık'ı görenler "İç çamaşırı giymedin mi?" yorumlarında bulundu.

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Zeynep Bastık son dönemlerde bu tarz pozlarıyla eleştirilerin odağında.

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Genç şarkıcı kısa süre önce kazancıyla Urla'da bir eve yatırıp yapmış ve şehirden gitmişti.


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